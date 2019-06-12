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Геращенко призывает Могерини посетить не только Киев, но и Донбасс

12 июня, 16:16

Могерини приедет 8 июля на саммит Украина – ЕС

Фото: Facebook

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призывает высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини посетить не только Киев, но и Донбасс.
Об этом Геращенко сказала во время презентации платформы "Безопасность. Мир. Женщины".

"Мы продолжим нашу работу на дипломатическом фронте по защите территориальной целостности и суверенитета Украины. В этом контексте мы направляем письмо от первого заместителя председателя ВРУ, вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, и.о. председателя Комитета по вопросам евроинтеграции, министра по делам ветеранов высокому представителя ЕС по безопасности госпоже Могерини, которая должна приехать 8 июля на саммит Украина – ЕС. Это будет не первый визит госпожи Могерини, но на самом деле все эти годы мы очень серьезно апеллировали к госпоже Могерини как к ключевому игроку в Европейской комиссии по вопросам безопасности, что она должна посетить Донбасс", – заявила Геращенко.

"Сегодня мы направим такое письмо госпоже Могерини с просьбой посетить не только Киев, но и Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть, что там происходит", – сообщила первый вице-спикер и добавила, что, если до 8 июля Россия не сделает никаких движений по освобождению украинских военнопленных по требованию решения Морского трибунала в Гамбурге, то парламентарии и чиновники будут апеллировать к Могерини встретиться с их семьями.

Напомним, ранее Геращенко заявила, что минская группа остается практический в том же составе, что и ранее. Также она прокомментировала появление ее преемницы омбудсмена Валерии Лутковской. Геращенко отметила, что Лутковская присутствовала на встрече президент Владимира Зеленского с представителями Трехсторонней контактной группы в Минске.

Как сегодня стало известно, Владимир Зеленский вернул Кучму в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Сегодня в Администрации президента прошла встреча, на которой и было принято решение.


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Тег Донбасс, визит, Геращенко, могерини

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