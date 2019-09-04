Германия выделила миллион евро на помощь пострадавшим от войны на Донбассе

Правительство Германии выделило миллион евро в качестве помощи людям, пострадавшим от войны на Донбассе. Об этом сообщили в немецком посольстве в Украине.

Деньги будут направлены в Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев, которое занимается ремонтом разрушенных жилищ и подготовкой поврежденных домов к зиме.

Также деньги будут направлены на социальную поддержку общин, которые приютили беженцев и на улучшение инфраструктуры в пунктах пересечения линии разграничения.

Напомним, ранее россиянин, который воевал на Донбассе за боевиков "ДНР" получил приговор в виде 10 лет лишения свободы.

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Также мы писали о том, что россиянина Руслана Гаджиева, которого Киев готов обменять на украинцев, удерживаемых в РФ, суд приговорил к 15 годам лишения свободы за участие в военный действиях на Донбассе на стороне оккупантов.

Как выяснило следствие, в декабре 2014 года Гаджиева задержали в России за вождение в нетрезвом состоянии. К тому же его авто оказалось угнанным. Вместо уголовной ответственности россиянину предложили отправиться в российский Донецк (в Ростовской области), чтобы обслуживать там военную технику.

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Мужчина согласился, не догадываясь, что из Донецка его доставят на подконтрольную боевикам территорию Луганской области, где он вступил в "батальона ЛНР". С 24 декабря 2014 года до 23 января 2015 года он обслуживал танки оккупантов и учился ими управлять.

Позже он участвовал в боях за Дебальцево, в которых погибли 8 украинских военных, а 12 получили ранения различной степени тяжести.

После боя Гаджиев был взят в плен украинскими военнослужащими и на суде полностью признал свою вину и подтвердил версию обвинения. Сам он утверждает, что во время боя его танк совершил "около трех выстрелов".

Мы также писали о суде над чешским наемником боевиков Эриком Эшту у него на родине. Его признали виновным в подготовке к террористическому акту и приговорили к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года.

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