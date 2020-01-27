На Донбассе боец Евгений Щуренко погиб накануне своего дня рождения: фото

27 января бойцу исполнилось бы 42 года

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В зоне проведения Операции Объединенных сил 26 января от ранений, полученных во время обстрела наемников РФ, погиб военнослужащий ВСУ Евгений Щуренко.

Сегодня, 27 января, Евгению исполнилось бы 42 года. Он был старшим механиком-водителем 28-й отдельной механизированной бригады, проходил службу в должности старшего механика-водителя.

В сети сообщают, что Евгений – родом из города Килия Одесской области. У него осталась жена.

Отметим, что 28-я отдельная механизированная бригада сейчас держит оборону под Донецком, в районе Марьинки/Красногоровки.

Как сообщал сайт "Сегодня", 26 января в результате вражеских обстрелов также погиб военнослужащий Объединенных сил Антон Хоба.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память двух военных, которые погибли на Донбассе. Также Зеленский отметил, что нужно прилагать еще больше усилий для завершения войны.

В то же время в регионе не прекращаются вражеские обстрелы. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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