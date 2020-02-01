Гибель медика на Донбассе: у Зеленского выразили соболезнования

В Офисе президента выразили соболезнование в связи с гибелью медика

/ Фото: Сегодня

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили соболезнования в связи с гибелью на Донбассе боевого медика – 33-летней Клавдии Сытник.

"Сегодня в Попаснянском районе Луганской области погибла молодая 33-летняя женщина. Старший боевой медик доставляла на позицию медикаменты и получила осколочные ранения грудной клетки, не совместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Также у главы государства выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее мы сообщали о том, что медик погибла в результате обстрела боевиками из автоматического гранатомета. Гибель женщины подтвердили и в штабе ООС. Там рассказали, что старший боевой медик попала под вражеский огонь во время доставки медикаментов на позицию. 33-летняя Клавдия получила множественные осколочные ранения, и они оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, за минувшие сутки, 31 января, на Донбассе вооруженные формирования РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram