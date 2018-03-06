Перемирие на Донбассе: военные рассказали, как пережили ночь в АТО

Сегодня, 09:38

В первой половине прошедших суток боевики атаковали украинских военных, однако позже ситуация изменилась

Боевики к вечеру замолчали. Фото: facebook.commod.mil.rus
Боевики к вечеру замолчали. Фото: facebook.commod.mil.rus

В темное время суток боевики не нарушали перемирие, хотя в первой половине вчерашнего дня били по украинским военным из минометов, сообщает штаб АТО.

Военные отмечают, что начиная с 16:00 вчерашнего дня не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня по всему фронту. Однако до этого боевики нарушали перемирие, применяя запрещенного "Минском" вооружение.

"На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастья. С 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь вблизи Троицкого. На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении штаба АТО.

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В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильный госпиталь, где ему оказали необходимую помощь.

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Как сообщалось, военные рассказали, почему боевики сорвали перемирие на Донбассе. Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) связывает провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины со стороны боевиков с попытками спровоцировать огонь в ответ и снять с себя ответственность за нарушение всеобъемлющего перемирия.

Также стало известно, как вооруженный автоматом боевик угрожал наблюдателям ОБСЕ расстрелом. Но все же наблюдателям удалось вернуться на свою базу в Мариуполь.
Донбасс, боевики, перемирие, минометы, ато
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"Сегодня"

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