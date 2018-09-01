Глава СБУ назвал основные версии убийства Захарченко

Украинская сторона не причастна к гибели главы "ДНР" Александра Захарченко, главной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"На мой взгляд, прогнозированная ситуация. Проходит методическая зачистка всех тех, кто в 2014 году содействовал введению российских войск на Донбасс, кто содействовал созданию псевдонародных республик… Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели", – сказал он журналистам в субботу, комментируя задержание якобы украинских диверсантов и возложение вины на СБУ за убийство Захарченко.

Другой версией могут быть "просто разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества, предприятий, были, как они пишут, отжаты, разделены и было много обиженных в руководстве как "ЛНР", так "ДНР".

"Какой выход у тех, кто содействовал всем этим действиям. Первый вариант: забрать этих людей на территорию РФ и там их трудоустроить, а второй: ликвидировать тех, кто давал им в свое время разные преступные приказы", – подчеркнул Грицак, отметив, что в этом контексте не удивительно, что СБУ обвиняют во всех грехах.

У службы безопасности нет "никаких данных о задержании украинской диверсионной группы", поскольку такой ДРГ туда никто не посылал, подчеркнул глава службы.

Говоря о ситуации на неподконтрольных Украине территориях, Грицак сообщил о наличии данных о введении комендантского часа с 23.00, данных о зачистке, о закрытии границы, о том, что "хватают на улице людей, которые не нравятся по каким-то соображениям... но у нас нет данных о том, что поймали кого-то, кто действительно совершил этот акт, убийство".

Он также высказал уверенность, что российские спецслужбы и в дальнейшем будут усиливать режим на неподконтрольных Украине территориях, в том, что будут продолжаться разборки, что "это не последняя смерть в том лагере".

Ранее в СБУ подтвердили смерть главаря боевиков Захарченко в результате взрыва в донецком ресторане.

Как известно, соратники и ближайшее окружение главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко после его убийства пытаются покинуть Донецк, поскольку в ночь с 31 августа на 1 сентября в городе были проведены аресты.