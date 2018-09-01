Соратники Захарченко бегут из оккупированного Донецка: город окружен военной техникой
Представитель украинского омбудсмена на Донбассе отметил высокий уровень напряженности в оккупированном Донецке
Соратники и ближайшее окружение главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко после его убийства пытаются покинуть Донецк, поскольку в ночь с 31 августа на 1 сентября в городе были проведены аресты. Об этом сообщил представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей странице в Facebook.
"Ночью были осуществлены аресты, мне известно о двух. К людям приходили прямо в квартиры ночью.
Ближайшее окружение Захарченко пытается сбежать с территории "ДНР". Переодеваются в гражданское и пытаются скрыться.
Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения НВФ приведены в боевую готовность.
Такая обстановка по информации источников в НВФ "ДНР" продлится 3 дня", – написал Лисянский.
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 сентября, после убийства главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко в Донецке было объявлено чрезвычайное положение. До утра по городу колесила военная техника и ходили вооруженные люди.
Сами же жители Донецка не очень скорбят по Захарченко и обсуждают версию того, что убийство инсценировано.
Сущевствует несколько версий того, кто и за что убил главаря боевиков Захарченко. В Донецке из-за этого даже был объявлен план "Перехват".
Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".
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