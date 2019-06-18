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Борис Колесников: Через пять лет мы вновь увидим мирный и процветающий Донбасс

18 июня, 20:49

Оппозиционный премьер заявил о намерении идти в парламент по избирательному округу №49

Борис Колесников
Борис Колесников.

Премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников поблагодарил жителей Константиновки и Дружковки, Константиновского и Покровского районов, Иллиновской громады за оказанное доверие и выдвижение кандидатом в народные депутаты Украины по избирательному округу №49.

"Более двадцати лет моя жизнь и деятельность неразрывно связана с Донбассом. Пять лет назад из-за войны я отказался идти в Верховную Раду под номером один по списку "Оппозиционного блока". Пять лет я смотрел на проблемы Донбасса глазами его жителей. Как меценат сосредоточился на реализации социальных, спортивных проектов для детей и молодежи", – рассказал Колесников на форуме "С Донбассом в сердце!", на котором жители Константиновского района поддержали его выдвижение в народные депутаты.

Тем не менее, по словам политика, ключ к решению проблем водоснабжения и дорог находится не в Константиновке и Дружковке, а в Киеве.

"Именно поэтому принял решение идти в парламент по избирательному округу №49. Поэтому для меня принципиально быть депутатом от Донбасса", – подчеркнул оппозиционный премьер.

Колесников озвучил ключевые пункты своей избирательной программы: установить мир, возродить экономику и добиться социально ощутимого результата для каждой семьи, вернуть уважение к Донбассу, сделать его регионом-лидером Украины.

"Украине нужны простые и понятные правила и, конечно, верховенство права. Я иду в парламент, чтобы устранить все препятствия для прихода инвесторов и построить в округе современные предприятия машиностроения, легкой, пищевой промышленности, создать высококвалифицированные рабочие места", – отметил он.

Наиболее актуальная проблема региона, по словам Борис Колесникова, – отсутствие стабильного водоснабжения.

"Я лично обязуюсь заняться восстановлением резервных скважин в селах района. Мои специалисты уже изучают эту ситуацию на месте. Также для доставки питьевой воды жителям Константиновки, Алексеево-Дружковки, Константиновского района и Иллиновской громады арендую, а затем и приобрету пищевые автоцистерны. Все, что от меня зависит, я сделаю, но хочу еще раз подчеркнуть, что ключ для решения этой острейшей проблемы лежит на уровне Киева, и решать ее надо не только локально, но и глобально", – отметил оппозиционный премьер.

Колесников также пообещал уделить особое внимание вопросам образования, дорожного строительства и возрождению села.

"Убежден, что все у нас получиться, и через пять лет мы вновь увидим мирный и процветающий Донбасс. Тот Донбасс, который мы все любим, которым гордимся, и который живет в наших сердцах", – подчеркнул Колесников.

Напомним, ранее Борис Колесников заявил, что будет сделано все, чтобы молодежь Донбасса получила достойное образование и была уверенна в своем будущем.

Ранее сообщалось, что Колесников озвучил приоритеты "Оппозиционного блока".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Видродження", "Доверяй делам" и "Партия мира и развития" объединились для участия в парламентских выборах и подписали Меморандум о создании единой оппозиционной силы с общими ценностями.

Читайте также на сайте "Сегодня" списки первых мест в ведущих политических партиях, которые идут в Верховную Раду.


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Тег Колесников, Константиновка, выборы в парламент , оппоблок

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