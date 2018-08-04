Хорватия направит 33 тысячи долларов на реабилитацию детей-переселенцев из Донбасса

Сегодня, 16:14

Средства были выделены в качестве гуманитарной помощи

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Правительством Хорватии было принято решение выделить около 33 тысяч долларов на реабилитацию украинских детей-переселенцев, пострадавших от конфликта на Донбассе, и детей из крымскотатарских семей. Об этом говорится в сообщении правительства государства.

Средства на помощь украинским детям являются донорским предложением Хорватии Министерству иностранных дел Украины как получателю гуманитарной помощи. Деньги направили на счет консульства Украины в Хорватии.

Как сообщалось, в Краматорске вспыхнул скандал вокруг поездки школьников на отдых в Хорватию – вместо детей погибших военных съездили дети чиновников. Организаторы утверждают, туда отправились дети участников АТО. Но выяснилось, что среди подростков большинство – дети местных чиновников и бизнесменов. 

Ранее мы писали, что дети, которые пострадали из-за боевых действий на востоке страны, имеют право на специальный статус. Соответствующее постановление правительство приняло еще в апреле прошлого года. Однако "детей войны" в Украине пока всего 40.

Ране сообщалось, что дети с Донбасса будут учиться за счет государства.
дети, переселенцы, гумманитарная помощь

Вы сейчас просматриваете новость "Хорватия направит 33 тысячи долларов на реабилитацию детей-переселенцев из Донбасса". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: AFP

В Харьковской области появятся новые дома для переселенцев

6 Июля, 17:15

Сейчас в регионе проживают 130 тысяч человек, которые вынуждены были бежать от войны

Татьяна Кухоцкая

Кусочек мирного лета

23 Апреля, 14:45

Загрузка...

Донбасс

Фото: полиция

Под Донецком от взрыва пострадали дети

7 Февраля, 10:01

Остатки неустановленного предмета нашли в доме

Днепр

Пожар в модульном городке: как живут переселенцы, потерявшие в огне ребенка

8 Апреля, 06:02

Семья переселенцев потеряла младшего сына и лишились всего имущества
Загрузка...