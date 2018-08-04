Хорватия направит 33 тысячи долларов на реабилитацию детей-переселенцев из Донбасса

Правительством Хорватии было принято решение выделить около 33 тысяч долларов на реабилитацию украинских детей-переселенцев, пострадавших от конфликта на Донбассе, и детей из крымскотатарских семей. Об этом говорится в сообщении правительства государства.

Средства на помощь украинским детям являются донорским предложением Хорватии Министерству иностранных дел Украины как получателю гуманитарной помощи. Деньги направили на счет консульства Украины в Хорватии.

Как сообщалось, в Краматорске вспыхнул скандал вокруг поездки школьников на отдых в Хорватию – вместо детей погибших военных съездили дети чиновников. Организаторы утверждают, туда отправились дети участников АТО. Но выяснилось, что среди подростков большинство – дети местных чиновников и бизнесменов.

Ранее мы писали, что дети, которые пострадали из-за боевых действий на востоке страны, имеют право на специальный статус. Соответствующее постановление правительство приняло еще в апреле прошлого года. Однако "детей войны" в Украине пока всего 40.

Ране сообщалось, что дети с Донбасса будут учиться за счет государства.



