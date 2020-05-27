Хотел стать примером для родных: на Донбассе погиб молодой боец

Парню было всего 24 года

Военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода младший сержант Виталий Лимборский погиб вечером 26 мая в результате обстрела боевиков на Донбассе. Об этом сообщили в командовании части.

Трагедия произошла около восьми часов вечера. Вражеская пуля попала бойцу прямо в голову. Погибшему было всего 24 года.

Ранее в комментарии пресс-службе оперативного командования "Юг" Виталий рассказывал, что хотел бы быть примером для своего младшего брата.

"То, что я подписал контракт и стал младшим сержантом, открыло новые горизонты в моем самосовершенствовании. И родные гордятся мной, особенно мама, а для меньшего братика Антона, возможно, когда-то буду примером для подражания", — говорил погибший боец.

Напомним, после гибели украинского солдата представительство Украины в ООН призвало Россию прекратить боевые действия и начать выполнять свои обязательства по Донбассу.

Кроме того, на Донбассе 24 мая опорный пункт одного из подразделений 24 бригады ВСУ в районе Новолуганского попал под обстрел боевиков из тяжелого вооружения. Один из снарядов калибра 122 мм попал прямо в блиндаж, в котором находился военнослужащий.

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