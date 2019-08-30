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История Евы Загнитко из Макеевки: "Начался обстрел и это было страшно"

30 августа, 09:52

13-летняя девочка мечтает об окончании конфликта и возвращении в родной город

Они покинули родной город и после долгих скитаний обосновались в Киеве. Но даже мирное небо над столицей не дает 13-летней Еве Загнитко из Макеевки забыть об ужасах вооруженного конфликта на Донбассе.

"Мы сидели с мамой дома, как вдруг начали выть сирены. Начался обстрел и это было страшно. Потом, если сильно стреляли и мы были у бабушки, то спускались в подвал", – вспоминает Ева.

Теперь у девочки самая заветная мечта – чтобы конфликт закончился и можно было вернуться в родной город, который она вспоминает с тоской.

"Макеевка была очень развита: большое население и много торговых центров. Сейчас многие позакрывались, а людей стало мало. Остались в основном те, кому некуда и не за что выезжать", – рассказывает Ева.

По ее словам, также не уехали многие пожилые люди, которые не в силах расстаться с домом. У Евы в Макеевке остались бабушка с дедушкой. И некоторые одноклассники, по которым девочка очень скучает.

Совместный спецпроект "Донбасс и Мирные. Дети" Фонда Рината Ахметова и сайта "Сегодня" – это серия видеомонологов живущих по обе стороны линии соприкосновения ребят о пережитом во время вооруженного конфликта на востоке Украины. Это короткие исповеди об в одночасье рухнувшем привычном укладе жизни, о потере друзей, близких и родного дома. За детскими историями страха, ужаса и преодоления – трагедия всего Донбасса. И в то же время напоминание всем людям о том, как важно беречь мир.

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фонд Рината Ахметова Донбасс и мирные Донбасс и Мирные. Дети

Источник: Сегодня

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