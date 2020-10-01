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Из-за пожаров в школах Северодонецка отменили занятия

1 октября, 01:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

1 октября остановят учебный процесс

Из-за масштабных пожаров, которые вспыхнули в Луганской области, в школах Северодонецка 1 октября отменили занятия.

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Об этом сообщает Военно-гражданская администрация города Северодонецк Луганской области.

"В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, принято решение приостановить учебный процесс 1 октября в северодонецких школах", – говорится в сообщении.

Также в связи с чрезвычайной ситуацией в области было решено приостановить занятия в ВНУ им. В. Даля.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Луганской области продолжается ликвидация масштабных пожаров вблизи нескольких населенных пунктов. Наихудшая ситуация в Трехизбенке, Кряковке и Муратово.

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Также мы писали о том, что в Луганской области снова произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки в трех районах этого региона – Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском.

К слову, для эвакуации жителей пострадавших от пожаров поселков подготовлены пункты приема людей на базе школ №8 и №17.

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Донбасс луганск Северодонецк пожар
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