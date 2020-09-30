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В Луганской области снова вспыхнули масштабные лесные пожары: фото и видео

30 сентября, 18:39

Руслан Ровик Руслан Ровик

Спасатели борются с огнем в трех районах области

В Луганской области, где недавно пылали масштабные лесные пожары, снова произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки в трех районах этого региона – Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства внутренних дел.

По данным спасателей, борьбу с возгоранием значительно усложняет сильный порывистый ветер, который может привести к распространению пожара.

В настоящее время огонь полыхает на площади около 50 гектаров в районе сел Кряковка и Трехизбенка Новоайдарского района.

Видео: ГСЧС

Из-за сильного ветра пожар распространился на территорию села Муратово. Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Ведется эвакуация населения сел Муратово и Капитаново.

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Еще около 10 гектаров горят в районе сел Малиновое, Песчаное и Артема в Станично-Луганском районе. Сильный ветер несет угрозу распространения огня на территорию населенных пунктов.

Кроме того, 8 гектаров лесного массива горят между селами Половинкино и Байдовка в Старобельском районе. Есть угроза распространения огня на эти населенные пункты.

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Информация о поврежденных огнем зданиях пока уточняется. На борьбу с лесными пожарами в этих районах привлечены 192 человека и 44 единицы техники.

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Между тем скорость ветра в районе распространения огня составляет более 20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, до 5 октября осадков на территории области не ожидается, а температура воздуха составит от 17 до 25 градусов.

Напомним, 2 сентября в Луганской области вспыхнул масштабный пожар – огонь охватил сухую траву и лес в Станично-Луганском районе. Пламя распространялось в сторону нескольких населенных пунктов.

Позже стало известно, что пожар мог вспыхнуть из-за поджога боевиками. Как сообщили в штабе операции Объединенных сил, о поджоге свидетельствует характер движения пламени в эпицентре возгорания.

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Также мы сообщали о том, что к борьбе с огнем привлекли личный состав Вооруженных сил Украины, а позже появились сообщения о гибели в огне военнослужащего. Еще двое бойцов получили серьезные ожоги.

Ранее масштабный пожар возник в Новоайдарском районе. Тогда огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, погибли пять человек.

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Луганская область пожар ГСЧС лесной пожар

Источник: Сегодня

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