Кандидат от Оппозиционного блока заявляет, что ее оппоненты безосновательно пытаются оспорить результаты волеизъявления

Виктория Гриб уверенно выигрывает суды на округе 105 2019-07-30T21:51:00+03:00 Новости Кандидат от Оппозиционного блока заявляет, что ее оппоненты безосновательно пытаются оспорить результаты волеизъявления

Семь из восьми судов, в том числе и апелляционный, выиграла победительница за избирательном округе 105 – кандидат от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб.

По данным ЦИК, она обошла своего оппонента, представителя "Оппозиционной платформы-За жизнь", на четыре сотни голосов.

Очередное решение в пользу Виктории Гриб сегодня в половине первого ночи вынес Луганский окружной суд. Однако сейчас здесь рассматривают уже восьмой иск.

Представители самовыдвиженца Виктора Жувакина требуют признать выборы в округе 105 недействительными. Но суд, наконец, решает – голоса в окружной избирательной комиссии посчитали верно.

"Суд решил в удовлетворении исковых требований кандидата в ОИК 105 Жувакина о признании недействительными результа голосования отказать полностью", – говорит судья.

По информации ЦИК, Виктора Жувакина поддержал лишь 81 избиратель. Победительницей гонки в округе стала представительница "Оппозиционного блока" Виктория Гриб. Ее ближайший конкурент – кандидат от "Оппозиционной платформы-За жизнь" отстает почти на четыре сотни голосов.

Несколькими часами ранее, решение в пользу представительницы "Опозиционного блока" вынес апелляционный суд в Краматорске. Суд в Северодонецке – уже седьмой, который выиграла Виктория Гриб.

"По результатам рассмотрения этого иска судом было в седьмой раз установлено отсутствие любых правонарушений во время подсчета голосов и установления результатов выборов", – говорит представитель ОИК №105 Антон Матухно.

Но для оппонента Виктории Гриб – Сергея Медведчука – это не аргумент. Сегодня утром, в том же Луганском окружном административном суде продолжили рассматривать его очередной иск против окружкома. У здания – группа поддержки Медведчука – около полусотни человек. В зале суда очередной свидетель, показаний которого суд не принимает. Потому что от начала заседания мужчина находился в зале суда и выслушал показания обеих сторон. А это закон запрещает.

Голоса на 105 избирательном округе считали трижды. Отрыв в восемь с лишним процентов от ближайшего конкурента, семь выигранных судов – результат бесспорный, убеждена Виктория Гриб.

"Я даже не представляю, чего возможно еще ожидать, но я знаю, что правда на нашей стороне. Мы действуем в рамках законодательного поля. Наши адвокаты отвечают на все вопросы, которые задают их адвокаты. Поэтому я надеюсь, что очень скоро мы поставим большую жирную точку. После 5 августа уже никакие иски будут невозможны. Выборы проходили абсолютно честно и прозрачно, и у меня никаких сомнений в этом нет", – говорит кандидат в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб.

Судьи просматривают видеозаписи заседания окружкома округа 105, после чего вынесут свое решение.

Ранее сообщалось, что сегодня Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду из 199 окружных избирательных комиссий.

Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

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