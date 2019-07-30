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Виктория Гриб уверенно выигрывает суды на округе 105

Сегодня, 21:51

Кандидат от Оппозиционного блока заявляет, что ее оппоненты безосновательно пытаются оспорить результаты волеизъявления

Виктория Гриб уверенно выигрывает суды на округе 105 Новости Кандидат от Оппозиционного блока заявляет, что ее оппоненты безосновательно пытаются оспорить результаты волеизъявления

Семь из восьми судов, в том числе и апелляционный, выиграла победительница за избирательном округе 105 – кандидат от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб.

По данным ЦИК, она обошла своего оппонента, представителя "Оппозиционной платформы-За жизнь", на четыре сотни голосов.

Очередное решение в пользу Виктории Гриб сегодня в половине первого ночи вынес Луганский окружной суд. Однако сейчас здесь рассматривают уже восьмой иск.

Представители самовыдвиженца Виктора Жувакина требуют признать выборы в округе 105 недействительными. Но суд, наконец, решает – голоса в окружной избирательной комиссии посчитали верно.

"Суд решил в удовлетворении исковых требований кандидата в ОИК 105 Жувакина о признании недействительными результа голосования отказать полностью", – говорит судья.

По информации ЦИК, Виктора Жувакина поддержал лишь 81 избиратель. Победительницей гонки в округе стала представительница "Оппозиционного блока" Виктория Гриб. Ее ближайший конкурент – кандидат от "Оппозиционной платформы-За жизнь" отстает почти на четыре сотни голосов.

Несколькими часами ранее, решение в пользу представительницы "Опозиционного блока" вынес апелляционный суд в Краматорске. Суд в Северодонецке – уже седьмой, который выиграла Виктория Гриб.

"По результатам рассмотрения этого иска судом было в седьмой раз установлено отсутствие любых правонарушений во время подсчета голосов и установления результатов выборов", – говорит представитель ОИК №105 Антон Матухно.

Но для оппонента Виктории Гриб – Сергея Медведчука – это не аргумент. Сегодня утром, в том же Луганском окружном административном суде продолжили рассматривать его очередной иск против окружкома. У здания – группа поддержки Медведчука – около полусотни человек. В зале суда очередной свидетель, показаний которого суд не принимает. Потому что от начала заседания мужчина находился в зале суда и выслушал показания обеих сторон. А это закон запрещает.

Голоса на 105 избирательном округе считали трижды. Отрыв в восемь с лишним процентов от ближайшего конкурента, семь выигранных судов – результат бесспорный, убеждена Виктория Гриб.

"Я даже не представляю, чего возможно еще ожидать, но я знаю, что правда на нашей стороне. Мы действуем в рамках законодательного поля. Наши адвокаты отвечают на все вопросы, которые задают их адвокаты. Поэтому я надеюсь, что очень скоро мы поставим большую жирную точку. После 5 августа уже никакие иски будут невозможны. Выборы проходили абсолютно честно и прозрачно, и у меня никаких сомнений в этом нет", – говорит кандидат в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб.

Судьи просматривают видеозаписи заседания окружкома округа 105, после чего вынесут свое решение.

Ранее сообщалось, что сегодня Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду из 199 окружных избирательных комиссий.

Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

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Источник: Сегодня

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