Новые правила перехода через пункты пропуска на Донбассе отложили из-за возмущения украинцев

Правительство отложило изменении правил пересечения линии разграничения на Донбассе из-за возмущения украинцев. Никаких нововведений не будет еще месяц, до 28 ноября. Больше всего жалоб в Кабмин поступило по поводу загранпаспорта, который должны были бы иметь дети до 14 лет при пересечении пропускных пунктов с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в начале октября пограничники сообщили о новом порядке пересечения границы в Донецкой и Луганской областях. Новый порядок должен был вступить в силу с 29 октября 2019 года, об этом сообщала Государственная пограничная служба Украины.

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В соответствии с нововведениями граждане Украины младше 16 лет должны были иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, или временное удостоверение гражданина Украины или же проездной документ. Также для пропуска нужно было бы нотариально заверенное согласие родителей. Согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется, если ребенок возвращается в сопровождении родителя, с которым осуществил выезд.

Украинцы от 14 до 16 лет, которые учатся на контролируемой Украиной территории, также могли бы пересекать границу без согласия родителей. Им нужно было бы предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, а также подтверждение обучения в украинском учебном заведении.

Ранее новости "Сегодня" разбирались, чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями. Ведь четыре года назад линия разграничения на Донбассе стала настоящим рвом с крокодилами, перебраться через который можно только титаническими усилиями и с ощутимыми затратами времени и денег.

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