Как боевики нарушают перемирие на Донбассе: появилось видео с передовой

Оккупанты не заинтересованы в урегулировании конфликта и готовятся к боевым действиям

На Донбассе боевики и без обстрелов продолжают нарушать перемирие. Украинские военные зафиксировали, как противник обустраивает свои позиции, что запрещено последними договоренностями в Минске.

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Соответствующее видео опубликовал в Facebook корреспондент телеканала "Украина" Александр Махов.

Он отметил, что, похоже, оккупанты не заинтересованы в урегулировании конфликта и готовятся к боевым действиям.

"Еще одно подтверждение нарушений российско-оккупационными войсками условий действующего перемирия, которое зафиксировали и сняли украинские военные. Напомню, что одно из прописанных условий последнего перемирия, которое действует с 27 июля – запрет на проведение любых инженерных работ на передовой. На видео – оккупанты обустраивают позицию на передней линии фронта. По словам армейцев, перемирие боевики используют для создания новых огневых точек, что свидетельствует о подготовке к дальнейшей вооруженной агрессии. Это еще одно подтверждение, что верить и доверять РФ и ее сателлитам – так называемым "ЛНР" и "ДНР" – нельзя", – написал Махов.

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Видео: Facebook/Александр Махов

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ. Глава государства отметил, что до сих пор ни одного убитого или раненого бойца благодаря перемирию. Но стоит отметить, что враг еще ни дня не соблюдал режим "тишины" и регулярно провоцирует ВСУ единичными выстрелами. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил такую ситуацию с перемирием.

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Отметим, что на Донбассе каждый день продолжаются обстрелы. Украинское военное командование называет их только провокационными, и они якобы не нарушают перемирия. В то же время с начала режима тишины (с 27 июля) погибли девять боевиков и еще 15 раненых, при этом ВСУ даже ни разу не выстрелили.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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