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Ситуация на Донбассе: боевики продолжают нарушать перемирие, но без выстрелов

14 августа, 07:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Оккупанты роют окопы

На Донбассе, после объявления перемирия, минувшие сутки, 13 августа, прошли спокойно. Обстрелов не зафиксировано. Однако оккупанты один раз нарушили перемирие. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи временно оккупированного населенного пункта Золотое-5 противник осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе подорвались украинские военные, есть потери.

Также напомним, 12 августа на Донбассе погиб разведчик. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.

Кроме того, смотрите в сюжете о недавнем визите президента Владимира Зеленского на Донбасс:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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