Обстрелы боевиков не в счет: Хомчак объяснил ситуацию с перемирием

Несмотря на то, что боевики каждый день провоцируют украинских военных, перемирие на Донбассе не нарушено. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил разницу между теми единичными обстрелами, которые сейчас на фронте, и тем, что было раньше.

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Об этом он сказал во время совместного с президентом Владимиром Зеленским визита на Донбасс, передает Офис президента.

Первым делом глава государства поинтересовался у военных, стреляют ли сейчас боевики, на что бойцы говорят: "Бывают провокации с той стороны, а так все нормально у нас".

В свою очередь Руслан Хомчак призвал общество отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают на фронте со стороны боевиков, от прицельных обстрелов. По его словам, именно обстрелов на поражение на линии фронта с начала перемирия пока не происходит.

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"У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах. Раньше мы их (единичные выстрелы) не фиксировали вообще. Они неприцельные, они не долетают до наших позиций", – сказал военачальник и добавил, что 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела, а 7-го – два в разных местах.

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Как сообщали новости "Сегодня", вчера Владимир Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ. Глава государства отметил, что уже 10 дней ни одного убитого или раненого бойца благодаря перемирию.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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