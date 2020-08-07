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Обстрелы боевиков не в счет: Хомчак объяснил ситуацию с перемирием

7 августа, 17:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинское военное командование не считает вражеские провокации срывом режима тишины

Несмотря на то, что боевики каждый день провоцируют украинских военных, перемирие на Донбассе не нарушено. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил разницу между теми единичными обстрелами, которые сейчас на фронте, и тем, что было раньше.

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Об этом он сказал во время совместного с президентом Владимиром Зеленским визита на Донбасс, передает Офис президента.

Первым делом глава государства поинтересовался у военных, стреляют ли сейчас боевики, на что бойцы говорят: "Бывают провокации с той стороны, а так все нормально у нас".

В свою очередь Руслан Хомчак призвал общество отличать одиночные выстрелы, которые сейчас бывают на фронте со стороны боевиков, от прицельных обстрелов. По его словам, именно обстрелов на поражение на линии фронта с начала перемирия пока не происходит.

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"У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов... А тут все-таки линия столкновения. И вообще, такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах. Раньше мы их (единичные выстрелы) не фиксировали вообще. Они неприцельные, они не долетают до наших позиций", – сказал военачальник и добавил, что 6 августа на линии разграничения не зафиксировано ни одного выстрела, а 7-го – два в разных местах.

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Как сообщали новости "Сегодня", вчера Владимир Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ. Глава государства отметил, что уже 10 дней ни одного убитого или раненого бойца благодаря перемирию.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс перемирие обстрелы Руслан Хомчак

Источник: Сегодня

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