Когда будет создан консультативный орган с ОРДЛО: у Зеленского объяснили

Никаких сдвигов в вопросе освобождения украинских пленных не происходит, а новых пунктов разведения войск на сегодня не существует.

Об этом в пятницу, 13 марта, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил глава Офиса президента Андрей Ермак

"Я решил туда (в Минск – Ред.) поехать, так как на протяжении трех месяцев не происходило практически ничего. Т.е проходили встречи в Минске, но многое из того, о чем договорились президенты во время Парижского саммита , не было выполнено. Поэтому я решил лично приехать и проверить, что там происходит. Отправил такие приглашения нашим коллегам французам, немцам и россиянам. К сожалению, в связи с коронавирусом, приехал только Козак", – рассказал он.

Он также добавил, что его интересовал вопрос, почему не происходит никаких сдвигов в вопросе освобождения украинских пленных.

"Когда мы туда приехали, то увидели, что действительно нет никаких тенденций к развитию. Лично меня интересовало, почему не продолжается обмен нашими пленными. Этот вопрос нас очень беспокоит, особенно после того, как мы в конце года освободили наших людей и что мы услышали – в каких условиях они там находятся", – отметил Ермак.

Также речь шла об открытии новых мест для разведения сил и средств.

"К сожалению, пока что этих мест не существует", – заявил Ермак.

Ермак рассказал о том, как должен выглядеть консультативный орган с ОРДЛО и когда он будет создан.

"В Минских документах есть четкое условие о том, что Украина должна согласовать три закона с представителями временно оккупированных территорий. На протяжении шести лет единственными представителями территорий, которые не являются участниками ТКГ, но присутствуют, были люди из т. наз. Л/ДНР, с которыми мы, как власть, говорить не собирались и не собираемся. Единственные с кем мы можем и будем говорить – это люди, которые не связаны с военным конфликтом, которые не убивали наших военных, но которые сегодня проживают на неподконтрольных территориях", – отметил Ермак.

Ермак заявил, что консультационный совет может быть создан уже 25 марта, если только до этого пройдет встреча в Минске и будут подписаны нужные документы.

Кроме того, Ермак подчеркнул, что формат Трехсторонней контактной группы в Минске, где есть две стороны конфликта на Донбассе: Украина и Россия, и между ними находится ОБСЕ, останется неизменным.

"Сегодня формат Трехсторонней контактной группы, где есть две стороны конфликта: Украина и Россия, и между ними – ОБСЕ, не изменился. То есть сегодня в политической подгруппе мы не изменили Минский формат", – сказал он.

Ермак отмечает, что Украина не может автоматически выполнять Минские договоренности в их нынешнем виде, но и ее выход сейчас из них повлечет за собой катастрофические последствия.

"Если внимательно посмотреть на то, что говорил президент Зеленский в Париже и почему были такие сложные переговоры, что в итоге завершилось документом, который я считаю маленькой, но победой, то первое, о чем шла речь, что мы не можем сегодня автоматически выполнять Минские договоренности, которые уже сегодня не являются таким "монолитом". Это подтвердила и госпожа Меркель", – сказал он.

При этом Ермак указал, что во время саммита лидеров Нормандского формата в Париже их участники жестко встречали любые слова об изменении Минских договоренностей.

"Если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из "Минска", это будет иметь катастрофические результаты", – подчеркнул он.

Ермак отметил, что украинская сторона не может пойти, например, на то, что ей передается контроль над неконтролируемой границей на Донбассе через два месяца после местных выборов, что, по его словам, было подписано в Минске в свое время предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

Говоря о возможности проведения местных выборов в ОРДЛО этой осенью, Ермак сказал: "Да, это зависит не только от нас, но я знаю, что мы работаем 24 часа, чтобы совершить чудо. Если оно не произойдет, то президент в последнем своем выступлении сказал, что мы не будем тратить годы для того, чтобы добиться мира".

Напомним, 11 марта в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы, в котором приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. В Минске обсудили новый обмен пленными.

Позже народные депутаты от президентской партии "Слуга народа" обнародовали заявление относительно переговоров с Россией в контексте вооруженного конфликта на Донбассе и оккупированных территорий.

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