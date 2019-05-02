Как Донбасс очищают от мин и снарядов: опубликовано видео

С начала года очищено более 136 га территории, изъято и уничтожено 390 взрывоопасных предметов

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На Донбассе продолжается процесс разминирования территорий. Ежедневно пиротехническими подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил проводятся работы по очистке местности и объектов инфраструктуры от взрывоопасных предметов, сообщают в ООС.

С начала апреля пиротехническими подразделениями ГСЧС в Донецкой и Луганской областях обследовано 68 га территории, изъято и уничтожено 73 взрывоопасных предмета.

"В целом с начала года пиротехническими подразделениями из состава ООС было очищено более 136 га территории, изъято и уничтожено 390 взрывоопасных предметов, что позволило местному населению использовать эти земли в хозяйственных целях", – сообщили военные.

Также в ООС показали видео, как работают саперы, и что потом происходит с найденными взрывоопасными предметами.

Напомним, на днях Верховная Рада изменила закон для привлечения помощи Запада в разминировании Донбасса. Теперь финансовая помощь международных доноров будет предоставляться напрямую компаниям, занимающимся противоминной деятельностью.

В апреле 2018 года, когда на Донбассе была еще АТО, руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.

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