В Минобороне рассказали о ходе разминирования Донбасса
На территории в 378 га обнаружили около 1000 взрывоопасных предметов
Представители неправительственных организаций, которые занимаются разминированием Донбасса, сегодня очистили 378 га территорий и обнаружили около 1000 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров.
"В общей координацией Минобороны с начала работ неправительственными организациями идентифицировано 188 подозрительных и опасных участков общей площадью 1 тыс. 400 га, очищено 378 га территорий и выявлено около 1000 взрывоопасных предметов. Кроме того, было промаркировано 160 участков общей площадью 270 га", – отметил Комиссаров.
Отметим, что сначала вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе вследствие подрыва на минах погибли 269 гражданских лиц, 27 из которых – дети.
Напомним, стали известны имена погибших вчера на Донбассе бойцов. Это были Яна Червоная и Александр Мелютин, которых убила вражеская мина.
А 1 апреля, украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Минобороне рассказали о ходе разминирования Донбасса". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Конфликт на Донбассе не жалеет даже детей: как Фонд Рината Ахметова спасает малышей, пострадавших от мин
Фонд Рината Ахметова помогает малышам и подросткам, пострадавшим от обстрелов и взрывов