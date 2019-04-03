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В Минобороне рассказали о ходе разминирования Донбасса

Сегодня, 16:53

На территории в 378 га обнаружили около 1000 взрывоопасных предметов

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Минобороне рассказали о ходе разминирования Донбасса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ac6/304/5c4ac6304eaa4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ac6/304/5c4ac6304eaa4.jpg Донбасс На территории в 378 га обнаружили около 1000 взрывоопасных предметов

Представители неправительственных организаций, которые занимаются разминированием Донбасса, сегодня очистили 378 га территорий и обнаружили около 1000 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины полковник Максим Комиссаров.

"В общей координацией Минобороны с начала работ неправительственными организациями идентифицировано 188 подозрительных и опасных участков общей площадью 1 тыс. 400 га, очищено 378 га территорий и выявлено около 1000 взрывоопасных предметов. Кроме того, было промаркировано 160 участков общей площадью 270 га", – отметил Комиссаров. 

Отметим, что сначала вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе вследствие подрыва на минах погибли 269 гражданских лиц, 27 из которых – дети. 

Напомним, стали известны имена погибших вчера на Донбассе бойцов. Это были Яна Червоная и Александр Мелютин, которых убила вражеская мина.

А 1 апреля, украинские военные 18 раз попали под обстрелы на Донбассе, а трое из них были ранены.

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Тег Донбасс, мины, разминирование

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УНН

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