Как с нуля начать строить современную транспортную инфраструктуру: кейс Мариуполя

Проект по модернизации городского транспорта стал приоритетной задачей для команды Бойченко

Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя.

Как с нуля начать строить современную транспортную инфраструктуру: кейс Мариуполя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2fa/43a/5c72fa43a2247.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2fa/43a/5c72fa43a2247.jpg 2019-02-24T22:12:00+02:00 Донбасс Проект по модернизации городского транспорта стал приоритетной задачей для команды Бойченко

"Мы живем в эпоху глобальной урбанизации. Если еще несколько десятков лет назад при выборе нового места жительства мы выбирали страны, то сегодня картина мира меняется – люди выбирают города", – заявил Вадим Бойченко – городской голова Мариуполя c 2015 года.

По его словам, именно за городами, крупными и успешными – будущее. В этой гонке, за человеческий капитал, мегаполисы сражаются с помощью новых возможностей, которые они могут предложить. Мариуполь долгое время спал. В итоге всего полтора года назад более 70% выпускников мариупольских школ уезжали из города.

"Чтобы остановить отток молодежи мы начали системно развивать инфраструктуру, улучшать качество муниципальных сервисов и коммунальных услуг. Начали создавать новые возможности. Наша задача – сделать Мариуполь конкурентоспособным в борьбе за людей. В этом смысле, одной из первых задач, которую я поставил перед своей командой, было создание современной и эффективной транспортной модели", – заявил Бойченко.

По словам мэра, развитая система общественного транспорта очень важна для каждого города. Площадь Мариуполя составляет 244 кв. км. при населении более 460 тысяч человек, а длина трамвайных и троллейбусных линий почти 210 километров. Качество жизни людей неразрывно связано с тем, насколько быстро и комфортно они могут добраться по своим делам. В любом рейтинге городов транспортная инфраструктура занимает одно из первых мест среди критериев оценки. Именно поэтому проект по модернизации городского транспорта стал приоритетной задачей для команды Бойченко.

С 2016 года Мариуполь получил 113 новых единиц общественного транспорта – трамваи, троллейбусы и автобусы. Эти три вида транспорта в год перевозят в среднем 65 миллионов человек – трудно переоценить их значение для жизни города. Инвестиции в обновление оборудования, подвижного состава, запуск новой диспетчерской службы и GPS-навигацию составили порядка 1 млрд гривен. Эти деньги включают в себя не только бюджетные средства города и области, но и финансовую помощь от Европейского Союза в рамках технической помощи.

Несмотря на эти усилия, в городе по-прежнему ощущается острая нехватка современного транспорта. По оценкам наших специалистов, такой дефицит составляет примерно 250 единиц.

"Сейчас мы делаем очередной шаг в решении этой проблемы. На прошлой неделе – 15 февраля, – было подписано соглашение с Международной Финансовой Корпорацией (IFC), которое предусматривает получение целевого кредита на сумму 12,5 млн евро. Благодаря этим средствам, уже к концу нынешнего года мы выведем на маршруты 64 новых автобуса. Кроме того, при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) город закупит еще 72 троллейбуса", – рассказал Бойченко.

Также будет начат проект по реконструкции депо, где техника проходит сервисное обслуживание. Общие привлеченные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры составят 33 млн евро.

"Все это стало возможным благодаря работе большой и слаженной команды, как внутри городского совета, так и среди наших партнеров. Мы очень благодарны нашим международным партнерам из IFC и ЕБРР за доверие. Мы понимаем, что финансисты и инвесторы предлагают такие выгодные условия далеко не каждому мирному городу, не говоря уже о городах, которые находятся в 30 километрах от линии фронта", – отметил градоначальник.

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"Если в нас верят иностранные партнеры, то у нас точно есть все основания иметь оптимистичный взгляд в будущее. Мы поставили себе задачу, чтобы даже в часы пик городской транспорт справлялся с нагрузками, и был удобен и доступен для всех пассажиров, включая людей с инвалидностью", – заявил он.

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"Помимо капитальных инвестиций мы также постоянно повышаем заработную плату работникам Мариупольского трамвайно-троллейбусного депо. Сейчас на предприятии трудятся более 1300 человек. Средняя зарплата водителей за последний год увеличилась на 40%, превысив 10 000 гривен в месяц", – отметил Бойченко.

Наличие современной транспортной инфраструктуры в городе сильно повышает и деловой климат.

"Мы рассчитываем, что наши системные усилия по улучшению городской логистики, будут оценены как простыми горожанами, так и бизнесом", – резюмировал мэр.

Ранее в городской больнице Мариуполя полностью обновили два отделения, установив новое оборудование и проведя капремонт.

Также Мариуполь стал первым городом, который рассмотрел переселенцев как элемент развития. Об этом заявил во время всеукраинского форума "Города Солидарности" представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу. Руководство города имеет четкий план интеграции переселенцев, работает согласно ему и достигает результатов, отметил Матеу.

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