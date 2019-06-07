Как выживают в "серой зоне" Донбасса: старики самостоятельно воспитывают детей, у которых погибли родители

Для тысяч людей по­­мощь Фонда Рината Ахметова — больше, чем еда

Малыш. Получает продуктовую помощь Фонда Рината Ахметова в одном из прифронтовых сел. Фото: fdu.org.ua

В селах на линии соприкосновения почти не осталось людей. За пять лет большая часть жителей выехали отсюда кто куда. Те, кто остался, выживают без питьевой воды, магазинов, больниц и транспортного сообщения. К ним добираются только бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова, которые привозят наборы выживания. Их получают самые разные семьи, объединенные общей бедой. Так, семья Товстик из прифронтовой Максимильяновки — это дедушка и внучка. Родители ребенка погибли, а маленькую Валерию взяли на воспитание бабушка с дедушкой. Три года назад из-за инсульта бабушки не стало. Александр Товстик с трудом приходит в себя после смерти жены.

"Теперь только ради внучки и живу", — смахивает слезу Александр. Валерия успокаивает деда — он единственный родной человек. "После гибели родителей я могла попасть в детский дом, но бабушка и дедушка взяли меня под опеку. Вместе с бабушкой Валей мы делали уроки. Я хотела после школы найти хорошую работу и помочь ей в лечении. Не успела", — вздыхает девочка.

Сегодня она мечтает только об одном — не потерять дедушку. Сам Александр твердо намерен поставить внучку на ноги. В Максимильяновке это сложно, хоть бы выжить… Но им помогает Фонд.

Колонна. Спасено более миллиона жизней на Донбассе Фото: fdu.org.ua

Таких историй — тысячи. И до сих пор мирные жители Донбасса продолжают нуждаться в помощи Фонда Рината Ахметова. По словам директора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, люди на востоке Украины в равной мере получали и получают именно ту помощь, которая им необходима. Это стало возможно благодаря разработанному Фондом научному подходу к спасению мирных жителей. При этом учитывались потребности людей для каждого населенного пункта. По данным исследования КМИС, 85% жителей региона утверждают, что не выжили бы без помощи Рината Ахметова. Почти 62% граждан Украины также уверены, что самую большую поддержку жителям Донбасса оказывает именно он.

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С начала вооруженного конфликта на Донбассе Фонд направил все усилия на помощь самым нуждающимся мирным жителям: старикам, детям, инвалидам, многодетным семьям, родителям-одиночкам. Никто из них не остался один на один с бедой, благодаря этой помощи жители региона выживают с надеждой на мир. Они помнят, что о них не забыли — и это придает им сил. Потому что силы им нужны, как никому другому. С начала конфликта Фондом выдано более 12,2 миллионов продуктовых наборов.

"Каждый день в Фонд поступают письма и звонки от людей, которые смогли выжить благодаря помощи Рината Ахметова. В этих обращениях жители Донбасса говорят, что эта помощь для них гораздо больше, чем еда. Это помощь, которая дает силу и точку опоры", — рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как Фонд Рината Ахметова помог талантливому спортсмену Игорю Алихновичу. Спортсмен с нарушениями слуха Игорь Алихнович получил в подарок мячи, чтобы лучше тренироваться.





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