"Хочу стать чемпионом": талантливый спортсмен из интерната получил мотивирующий подарок от Рината Ахметова

17-летний Игорь активно занимается баскетболом

Фото: fdu.org.ua

В раннем детстве Игорь Алихнович тяжело заболел и полностью потерял слух. Сейчас ему 17 лет, он по-взрослому сдержанно относится к своему недугу, но когда достиг подросткового возраста, много переживал из-за того, что абсолютно ничего не слышит. Главным способом самовыражения для него стал баскетбол. Парень впервые сыграл в эту игру всего три года назад. В родной для него мариупольской специальной школе-интернате для слабослышащих детей № 21 этот вид спорта особенно популярен. Игорь фанатично любит баскетбол и каждую свободную минуту проводит на площадке – бросает мяч в корзину. Отдыхая после игры, включает на YouTube нарезки из матчей самых знаменитых команд.

"Смотрю, как играют лучшие из лучших, отмечаю для себя какие-то моменты, а потом прошу тренера, чтобы он научил новым приемам", – говорит юный спортсмен, используя язык жестов.

Одержимость спортом дала свои плоды – теперь парень вошел в состав молодежной сборной Украины по баскетболу для глухих.

В этом году Игорь Алихнович стал выпускником. В последний год в стенах интерната он попал на организованную Фондом Рината Ахметова мотивационную встречу в рамках проекта "Твоя суперсила". На таких мероприятиях перед детьми выступают известные и успешные люди, ведущие телеканала "Украина". Амбассадоры Фонда рассказывают свои истории успеха и объясняют, как важно найти свой талант, верить, что ты сможешь его реализовать и начинать шагать по дороге к мечте. Послушав такую лекцию, Игорь вдохновился и принял решение:

"Я хочу посвятить баскетболу всю жизнь, стать чемпионом и, возможно, играть за большой клуб".

Парень планирует также продолжать учебу – будет поступать в Днепропетровский колледж.

Недавно проект "Твоя суперсила" снова приехал в Мариуполь. Ребята встречались с амбассадором Фонда Рината Ахметова, ведущим новостей телеканала "Украина" Максимом Сикорой. После лекции Игорю вручили подарок от Рината Ахметова – набор профессиональных баскетбольных мячей. Конечно, он был счастлив.

"Спасибо Ринату Ахметову, для меня это самый лучший подарок. Теперь буду тренироваться еще больше!" – сказал Игорь.

"Ринат Ахметов – самый известный благотворитель Украины, для которого помощь детям всегда на первом месте. Поэтому был дан стар проекту, в рамках которого дети раскрывают и развивают свои таланты. Сегодня Денис получил мотивирующий подарок, благодаря которому сможет продолжать развивать свой спортивный талант", – отметила менеджер Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева.

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