Фонд Рината Ахметова помог талантливому спортсмену Игорю Алихновичу

Спортсмен с нарушениями слуха Игорь Алихнович получил в подарок мячи, чтобы лучше тренироваться





Спортсмен с нарушениями слуха Игорь Алихнович в 17 лет является одним из лучших баскетболистов Украины. Он без слов может показать, как достичь успеха. Парень не слышит с пяти лет, но это не мешает ему быть открытым миру и людям.

Он уже имеет множество наград по баскетболу. Самая главная — статуэтка игроку первенства Украины среди юношей. Амбассадор Фонда Рината Ахметова Максим Сикора даже пытался обыграть спортсмена, но тщетно. Однако, соперники сразу нашли общий язык.

Игорь Алихнович учится в специализированном интернате почти всю жизнь. Достичь высот в спорте — это главная цель Игоря. Чтобы тренировки были эффективными, Фонд Рината Ахметова подарил интернату баскетбольные мячи. Игорь надеется, что следующие поколения воспитанников также иметь талант к спорту.

Проект "Твоя суперсила" Фонда Рината Ахметова дарит детям веру в себя. Мотивационные встречи, а также полезные подарки помогают им осуществить свои мечты.

Напомним, что ранее Фонд Рината Ахметова спас мечту маленькой Софии.

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