Командир боевиков "Корса" получила российский паспорт: в ВСУ показали ее фото

Предательница Украины, которая обстреливала украинских военных из "Градов", даже сменила фамилию в новом документе

Ольга Качура "Корса". Скриншот.

На Донбассе предательница Украины и командир одного из подразделений боевиков Ольга Качура с позывным "Корса" получила российский паспорт. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Говорят предательница "Корса" уже получила новенький российский паспорт и что самое интересное на новое имя и фамилию. Уже готовит пути отхода и "отдыха" за кровавые деньги", – написал он.

Штириц приводит пост из группы "Новая Горловка", в котором сообщается, что предательница Украины является командиром подразделений РСЗО "Град" и минометчиков. В то же время отмечается, что "Корса" получила не тот фейковый паспорт РФ, который Путин разрешил выдавать жителям ОРДЛО, а настоящий, оформленный ею в Каменск-Шахтинске и за немалые деньги. Даже говорят, что она изменила фамилию и другие данные в российском документе.

Также Штирлиц решил напомнить, кто такая Ольга Качура. Он еще в 2017 году писал, что она была на момент вторжения России на Донбассе подполковником милиции и сразу предала Украину. В настоящее время женщина является командиром реактивного дивизиона "3 омсбр 1 АК ДНР" и систематически обстреливает ВСУ из реактивной артиллерии. "Корса" даже сама признавалась, что в 2014 году делала провокационные обстрелы украинских войск под видом "украинских военных".

Стоит отметить, что сбываются слова замглавы МТОТ Георгия Туки, который говорил, что простым жителям ОРДЛО "паспорта Путина" дадут не скоро, а первыми их начнут получать именно т.н. "элита ЛНР и ДНР", боевики.

Напомним, что после указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства жителями ОРДЛО, на самом деле оказалось, что сами боевики не хотят получать российский паспорт. Стало известно, чего они боятся.

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