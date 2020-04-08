Коронавирус на оккупированном Донбассе: инфекцию нашли у воспитательницы детсада

В Луганской области, у воспитательницы детского сада в оккупированном Антраците подтвердили инфицирование коронавирусом.

Как заявили в эфире одного из местных телеканалов, коллектив детсада отправили на домашний карантин, а тех, кто контактировал с заболевшей женщиной, – в инфекционное отделение, сообщают "Донецкие новости".

Диагноз воспитательницы одной из групп детсада "Солнышко" был подтвержден 4 апреля, и учреждение вскоре закрыли, как и остальные дошкольные учреждения в городе.

Кроме того, в детсаду провели дезинфекцию и санитарную обработку, а воспитательницу доставили в больницу города Красный Луч (Хрустальный). В ее группе воспитываются пятеро детей, но обследовать решили всех 32 воспитанников детсада.

В свою очередь, местные жители в социальных сетях рассказали, что муж заболевшей женщины недавно вернулся из Москвы – он успел побывать также в Красном Луче (Хрустальном) и поселке Горняк.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на оккупированной территории Луганской области боевики "закрыли" два города – они запретили въезд и выезд из Красного Луча (Хрустального) и Антрацита.

Также мы сообщали о том, что на оккупированной территории Донбасса была зафиксирована первая смерть от инфекции – в больнице оккупированной Амвросиевки умер мужчина с коронавирусом.

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