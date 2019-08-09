Обвинителя в деле Бекирова заподозрили в госизмене

Эдем Бекиров. Фото: Радио Свобода

Обвинителя в деле украинского политзаключенного Эдема Бекирова заподозрели в госизмене

Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры АР Крым.

"Сегодня оккупационный "Верховный суд Республики Крым" продлил срок содержания под стражей крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября 2019 года. Сторону обвинения в этом деле представляла Диляра Ахметова", – говорится в сообщении.

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Ее подозревают в государственной измене, а ее участие в преследовании Бекирова является подтверждением таких действий.

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Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым со стороны Чонгара при прохождении паспортного контроля на территории, подконтрольной оккупационным властям, которые обвинили его в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов.

Сейчас Бекиров содержится в Симферопольском СИЗО, но его собираются перевести в Красноперекопск. В этом случае активист пригрозил объявить голодовку.

Кроме этого, сообщалось, что его вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму. Инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.

Мы также писали, что Бекиров является инсулиновым диабетиком в тяжелом состоянии, которое за время незаконного ареста только ухудшилось:

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