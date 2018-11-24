Лидер Латвии анонсировал визит на Донбасс
Президент отметил, что в настоящее время в Латвии лечат 15 украинских бойцов
Президент Латвии Раймондс Вейонис, который решительно поддерживает позицию ЕС о непризнании незаконных выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, сообщил о планах посетить Донбасс.
Соответствующее заявление было сделано на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве, передает пресс-служба главы украинского государства.
"У меня будет возможность увидеть на месте, как это выглядит. Для меня достаточно сложно будет осознать и представить, что есть в Европе территории, которые поражены этим конфликтом. Это очень печально", – цитирует пресс-служба слова латвийского президента.
Он также отметил, что Латвия уже помогает в лечении украинских раненых воинов.
"Я счастлив, что пока я здесь, 15 украинских солдат получат медицинскую помощь в Латвии и мы будем продолжать такие проекты в будущем, потому что лечение солдат – это действительно важно. Это дает больше силы им, чтобы вернуться к нормальной жизни", – сказал Вейонис.
Напомним, Петр Порошенко встретился с президентом Латвии в Киеве. Глава украинского государства сообщил о вручении латвийскому коллеге Ордена Ярослава Мудрого первой степени за весомый взнос в поддержку Украины.
Ранее президент Латвии сделал заявление по России и НАТО, отметив, что с РФ Альянсу нужно искать диалог поскольку никто не хочет возвращаться во времена холодной войны. Диалог важен, чтобы не возникало новой напряженности, сказал Вейонис.
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