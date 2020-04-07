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Любительнице "русского мира" на Донбассе грозит пять лет тюрьмы

7 апреля, 22:28

Станислав Кожемякин

Женщина помогала террористам осматривать машины на въезде на оккупированные территории

Через пару месяцев после того, как СБУ разоблачила на Донбассе сеть информаторов боевиков, украинские пограничники обнаружили и задержали в Донецкой области пособницу донецких террористов.

Как сообщили 7 апреля в Государственной пограничной службе Украины, женщина была схвачена в Краматорске.

В 2014 году, будучи еще несовершеннолетней, но уже имея судимость за кражу, она под влиянием пропаганды агрессора вступила в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" и под руководством российских наемников проверяла документы и осматривала транспортные средства граждан на одном из блокпостов.

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На данный момент ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы за нарушение ч.2 ст. 260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

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Видео: ГПСУ

Напомним, в прошлом году в Луганской области местную жительницу приговорили к пяти годам лишения свободы за то, что она передавала оккупантам разведывательную информацию о дислокации Вооруженных сил Украины.

А в этом месяце в Запорожской области к десяти годам тюрьмы суд приговорил главаря боевиков так называемого "Свердловского казацкого полка "ЛНР".

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Донбасс Донецкая область боевики краматорск

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