На Донбассе пенсионерка за передачу информации "филателистами" получила тюремный срок

Женщина получила пять лет лишения свободы

Фото: Pixabay

В Луганской области осудили местную жительницу, которая передавала оккупантам разведывательной информации о дислокации Вооруженных Сил Украины, сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Решение по делу вынес Новоайдарский районный суд. Следствие установило, что 63-летняя жительница Трехизбенки с февраля по март 2017 года, передавала разведывательные данные военного характера своему сыну – боевику "Народной милиции "ЛНР". Зафиксировали 16 таких разговоров.

"Осужденная передавала сведения о дислокации и передвижении военной техники Вооруженных Сил Украины в завуалированной форме с целью конспирации. Для примера, согласно выводам судебной лингвистической экспертизы письменной речи, женщина называла боевиков "ЛНР - "филателистами", количество военной техники – "кустами смородины", гусеничный БТР – "гусеницей", колесную военную технику – "клубнями", а также использовала другие завуалированные названия для наименования разновидностей военной техники, их места расположения и передвижения", – говорится в сообщении.

Таким образом, женщина поддерживала режим оккупации части Луганской области и функционирования псевдогосударственного образования "ЛНР", а также сознательно активно способствовала его деятельности. Приговор суда – пять лет лишения свободы без конфискации имущества.

Досудебное расследование проводится и в отношении ее сына. Ему выдвинули обвинение за содействие деятельности террористической организации "ЛНР". Сейчас он объявлен в розыск.

Ранее в Донецкой области к восьми годам заключения заочно приговорили соучастницу террористов "ДНР". Правоохранители установили, что жительница города Чистяково в 2014 году присоединилась к боевикам террористической организации "ДНР". Она принимала активное участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции.

Напомним, за помощь боевикам "депутату" из "ДНР" грозит 15 лет тюрьмы. По данным прокуратуры, мужчина продолжает работать на оккупантов и принимает активное участие в деятельности самопровозглашенной республики.

Кроме того, СБУ поймала пособника боевиков. Мужчина передавал противнику данные о перемещении, а также местах расположения личного состава и военной техники украинских военных.

Видео: Видео: СБУ

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