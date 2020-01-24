В прифронтовых районах Донбасса разоблачили сеть вражеских информаторов

Женщины прошли инструктаж в Донецке, куда ездили на встречу со своими кураторами

/ Фото: СБУ

На Донбассе контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили сеть информаторов, которые передавали информацию боевикам так называемой "ДНР".

Как сообщили в СБУ, в Лиманском районе Донецкой области оперативники установили двоих женщин, которые сотрудничали с террористами – местных жительниц, помогавших боевикам.

"Обе женщины прошли тщательный инструктаж в Донецке, который они посетили якобы по частным делам. Кураторы отработали им задания, каналы связи, договорились об условном "сленге" для передачи необходимых боевикам данных", – отметили в спецслужбе.

По заданию кураторов от диверсионно-разведывательного подразделения боевиков сообщницы собирали и передавали через средства электронной связи данные об украинских военных, их численности, вооружении, местах дислокации и направлениях перемещений в районе проведения операции Объединенных сил, в первую очередь, по железной дороге.

Полученные данные российские наемники использовали для планирования военных действий и диверсий. Одну из помощниц боевиков задержали в конце прошлого года, а позже к ней "присоединилась" и ее "коллега".

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты доказательства агентурной деятельности подозреваемых в пользу террористов, обеим уже сообщили о подозрении по статье "участие в террористической организации".

При этом была установлена и личность кураторов, с которыми сотрудничали задержанные. Их участие было задокументировано в рамках досудебного расследования.

Напомним, не так давно в Черниговской области сотрудники СБУ задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.

Кроме того, в Мариуполе СБУ разоблачила агитатора сепаратистов. Женщина получала инструкции из "министерства информации" боевиков.

А в середине марта СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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