"Люди из России в шоке": жители Донбасса показали "убитую" трассу в Донецк

Фото: dotp.dn.ua

Жители оккупированных районов Донбасса сняли видео своей поездки по трассе Донецк – Новоазовск и показали, в каком состоянии находится трасса.

Ролик был опубликован на странице TRASHDNR в Telegram, и его авторы признались, что даже россияне – "в шоке" от такого состояния дорожного полотна.

"Главное, написали же в интернете, что они почистили на 95%, все у них там идеально, беспрепятственно можно проехать", – отмечают люди в машине, прыгая на ухабах нечищенной трассы, покрытой ямами и льдом.

При этом авторы видео добавили, что асфальт "совершенно новый, боятся чистить, чтобы не содрать".

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Отдельно водитель с сарказмом признался, что едет регистрировать новую машину и "платить налоги за дороги".

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

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Разбитая дорога Новоазовск – Донецк

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Николаевской области жители Первомайска жаловались на состояние дороги в направлении Кривого Озера – ямы и ухабы трассы водители сняли на видео и выложили его в сеть.

Автор ролика говорит, что дорога местами покрыта местами льдом и на ней полно ям, заполненных водой. Лужи растянулись на несколько метров.

"Над этой дорогой надо летать, а не ездить", — констатировал шофер.

Стоит добавить, что, если дорога находится на балансе города, то водитель может получить компенсацию за ущерб, нанесенный авто. "Сегодня" выяснили, какой механизм возмещения убытков. Если автомобиль получил повреждения из-за плохого дорожного покрытия, первым делом на место необходимо вызывать полицию.

Кроме того, украинцы составили ТОП самых худших дорог страны. Люди стали выкладывать в Сеть фото и видео полностью разбитых дорог. Бойко обсуждают состояние путей на Прикарпатье, между Николаевом и Херсоном. А дорога между Черкассами и Чигирином приобрели печальную славу благодаря канадскому послу, автомобиль которого застрял между метровыми выбоинами.

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