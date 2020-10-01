Огонь окружил Северодонецк: в пожарах в Луганской области погибли три человека

Площадь пожара составляет более 9,3 тысяч гектаров

В лесных пожарах в Луганской области погибли три человека, один из них – лесничий.

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Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"По состоянию на сейчас три человека погибли, один из них – лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", – написала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства. Площадь пожара составляет более 9,3 тысяч гектаров.

"В ночь на четверг на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы", – добавила Венедиктова.

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Фото: Ирина Венедиктова/Facebook

Также новости "Сегодня" писали, что для эвакуации жителей пострадавших от пожаров поселков подготовлены пункты приема людей на базе школ №8 и №17.

Ранее сообщалось, что из-за масштабных лесных пожаров, которые произошли в Луганской области, почти сгорело село Муратово.

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