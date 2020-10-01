Українська
$ 28,31
33,16
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Огонь окружил Северодонецк: в пожарах в Луганской области погибли три человека

1 октября, 01:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Площадь пожара составляет более 9,3 тысяч гектаров

В лесных пожарах в Луганской области погибли три человека, один из них – лесничий.

Реклама

Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"По состоянию на сейчас три человека погибли, один из них – лесничий, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Поврежденные огнем несколько десятков домов и общественных зданий. Огонь окружил Северодонецк", – написала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что по фактам масштабных пожаров на Луганщине начаты уголовные производства. Площадь пожара составляет более 9,3 тысяч гектаров.

"В ночь на четверг на Луганщине зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы", – добавила Венедиктова.

В тренде
В Одессе экстренно сел военно-транспортный самолет США
Реклама

Фото: Ирина Венедиктова/Facebook

Фото: Ирина Венедиктова/Facebook

Также новости "Сегодня" писали, что для эвакуации жителей пострадавших от пожаров поселков подготовлены пункты приема людей на базе школ №8 и №17.

Ранее сообщалось, что из-за масштабных лесных пожаров, которые произошли в Луганской области, почти сгорело село Муратово.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс Луганская область пожар Ирина Венедиктова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия обнаружила в
Россия обнаружила в "Л/ДНР" большое количество "мертвых душ"Донбасс
Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за сутки
Коронавирус в ВСУ: сколько военных заразились за суткиДонбасс
На Донбассе подорвался российский офицер
На Донбассе подорвался российский офицерДонбасс
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошло
На Донбассе ВСУ понесли новые потери: военные сообщили, что произошлоДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять