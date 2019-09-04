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"Машины – восторг!": медики Рубежного о современной скорой от Рината Ахметова

4 сентября, 16:30

В городе шесть лет не обновлялся автопарк машин скорой помощи

/ Фото: fdu.org.ua

"У нас шесть лет не обновлялся автопарк. Потребность в новых автомобилях, конечно, крайне высокая. Очень приятно быть сегодня здесь и получить ключи от новой машины. Я смотрю на оснащение этих скорых и только одно хочется сказать: машины – восторг!"

Так комментирует получение ключей от нового спецавтомобиля типа В Peugeot Boxer главный врач станции скорой помощи в городе Рубежное Луганской области Николай Сухаревский. Вручение состоялось в рамках второго этапа проекта "200 скорых для Украины", который реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

За два этапа областные больницы, станции скорой помощи и амбулатории сельских громад в 24 регионах Украины получили 57 автомобилей.

До конца года проект "200 скорых для Украины" будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. Среди 143 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, есть не только Peugeot и Citroen, но и Toyota Land Cruiser 150, предназначенные для самых труднодоступных населенных пунктов.

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скорые фонд Рината Ахметова

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