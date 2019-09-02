"Время доезда сократилось": медики Херсона – о "скорых" от Рината Ахметова

В Херсонскую область отправилась уже третья машина по проекту «200 "скорых" для Украины»

/ Фото: fdu.org.ua

Фонд Рината Ахметова передал областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад из 24 регионов страны очередную партию машин по проекту "200 "скорых" для Украины". Во время первого этапа врачи службы неотложной помощи получили 30 автомобилей. На этот раз им вручили 27 машин.

В Херсонскую область отправилась уже третья машина по проекту "200 "скорых" для Украины".

"Первые две машины от Фонда Рината Ахметова, которые мы получили в июле, работают на Каховской и Горностаевской подстанциях. Автомобили получили отличные отзывы и от врачей, и от пациентов. Машины маневренные, мощные, очень быстро доезжают по вызову. Время доезда сократилось", – сказал начальник автопарка Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Херсонской области Иван Огородник.

На втором этапе проекта машина "скорой" была вручена Скадовской станции экстренной медицинской помощи.

"Наша подстанция обслуживает 48 тысяч местного населения и почти миллион туристов, которые приезжают к нам каждое лето. Наши бригады обслуживают 14 000 вызовов в год, и новая машина, которую нам вручили, стала отличным подарком врачам, местным жителям и всем, кто приезжает в Херсонскую область отдыхать. Хочу отметить великолепную комплектацию машин. Здесь учтен каждый нюанс нашей непростой работы. Например, система фиксации дефибриллятора в этих автомобилях самая современная. Раньше этот важный прибор крепился на винты, которые медикам приходилось достаточно долго откручивать. На машинах от Фонда Рината Ахметова другой принцип фиксации. Здесь дефибриллятор за считанные секунды открепляется при помощи специального рычага. Это ускоряет оказание экстренной помощи на 1,5-2 минуты. При спасении жизни дорога каждая секунда, поэтому оборудование этой машины даст существенную фору медикам. Спасибо Ринату Ахметову за то, что приобрел для станций скорой помощи по всей стране такие великолепные машины", – рассказал главный врач Скадовской станции скорой помощи Валерий Березовский.

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До конца года проект "200 "скорых" для Украины" будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. Среди 143 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, есть не только Peugeot и Citroen, но и Toyota Land Cruiser 150, предназначенные для самых труднодоступных населенных пунктов.

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