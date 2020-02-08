Массовое убийство в Донецке: появились неожиданные подробности

В соцсетях теперь заговорили якобы о "третьих лицах"

/ Фото: AFP

Появились новые детали убийства четырех человек бывшим сотрудником т.н. "министерства государственной безопасности ДНР". Стало известно, что трое из погибших были связаны с российскими правоохранительными органами. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

По данным этого источника, погиб сотрудник "МГБ" Виктор Москаленко, а также начальники подконтрольных оккупантам "органов безопасности" – глава т.н. "следственного отдела Калининского РУВД" Роман Юдин, "заместитель начальника следственного отдела Кировского РУВД" Мажерович Григорий, еще один "полицейский" ДНР рангом ниже и не имеющий к "МВД" отношения водитель такси.

Отметим, что изначально СМИ писали о пьяных разборках, теперь же говорится о неких "третьих лицах".

Также в соцсетях пользователи пишут, что это было покушение на Москаленко и его знакомых. Якобы погибших поджидали возле дома, а когда те подъехали, в них начали стрелять из автомобиля.

Донецкий блогер Necro Mancer собрал такую информацию по жертвам на данный момент:



Напомним, ранее стало известно, что в "ДНР" пропал "премьер". В соцсетях пишут, что исчез он тихо и неожиданно, никто не знает, что с ним.

Кроме этого, мы писали, что в Донецке 20 января убили одного из главарей т.н. "ДНР" Алексея Кривулю, который получил три пули в спину прямо в подъезде. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, боевик, более известный по прозвищу "Грин", был убит тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома.

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