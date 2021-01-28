Миллионные поставки из ОРДЛО и Крыма: на Донбассе блокировали сбыт контрафактного табака

Оперативники обнаружили 75 тысяч пачек сигарет без марок акцизного сбора

В Донецкой области СБУ блокировала сбыт контрафактного табака, изготовленного в ОРДЛО и на территории временно оккупированного Крыма, более чем на 4 миллиона гривен.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, частная предпринимательница из Краматорска наладила нелегальные поставки через линию разграничения контрафакта из Донецка, Луганска, АРК, а также контрабандных подакцизных товаров из соседних стран.

По оперативной информации, подделку злоумышленница поставляла в розничные торговые точки Донецкой области.

Во время обысков в двух гаражных помещениях, где хранили контрафакт, и по местам сбыта подделки оперативники спецслужбы изъяли крупную партию незаконного товара. Речь идет о 75 000 пачек сигарет без марок акцизного сбора более чем на 4 миллиона гривен.

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"Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на выявленные фальсифицированные табачные изделия", – добавили в СБУ.

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела и круг лиц, причастных к перемещению контрафакта через линию разграничения.

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье пограничник и священник попались на контрабанде сигарет.

Также напомним, на Волыни пограничники перехватили два дрона с контрабандой сигарет.

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