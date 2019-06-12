"Мирное лето – детям Донбасса": когда творчество преодолевает страх

Команда психологов учит мальчиков и девочек справляться со страхами и снижать уровень тревоги при помощи игр, арт-терапии и мастер-классов

Фото: fdu.org.ua

В этом году проект "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова отметил свой первый юбилей, пять лет с начала работы. Все это время его главная задача остается неизменной – исцелить души детей, ставших свидетелями вооруженного конфликта.

Специалисты утверждают, что такая психологическая травма достаточно коварна для ребенка по целому ряду причин. Это постоянное чувство тревоги и бессилия, потеря веры в будущее, а также различные психосоматические заболевания. Например, могут резко обостриться хронические заболевания или появиться новые. Особенно опасен посттравматический синдром, его последствия схожи с миной замедленного действия: травмы проявляются не сразу, а спустя месяцы или годы после пережитых событий.

Чтобы освободить ребенка от столь тяжкого морального груза, Фонд подготовил команду психологов для работы в рамках проекта "Мирное лето – детям Донбасса". Они учат мальчиков и девочек справляться со страхами и снижать уровень тревоги при помощи игр, арт-терапии и мастер-классов. Причем каждый может выбрать занятие по душе: резьбу по камню, выжигание или глинотерапию.

Ваня Васильев – один из тех, кто с удовольствием отдает себя творческому процессу. Мальчик и его мама жили в Донецке, но конфликт заставил их покинуть родные места.

"Когда начались сильные обстрелы, друзья посоветовали перебраться к ним в Краматорск. Но вооруженные действия настигли нас и там. В феврале 2014 года произошел страшный обстрел – погибло много людей. Под огнем оказался и детский садик, в который ходил Ваня", – рассказала мама Елена.

Тот день мальчик запомнил в мельчайших подробностях. Вот только вместе с воспоминаниями об обстреле появились ночные кошмары.

"Помню, как воспитательница всех сразу пыталась обнять. А я с краю был, руки у нее не такие уж длинные, поэтому не всех успела обнять. Некоторые плакали", – вспоминает Ваня.

И только став участником проекта, ребенок начал понемногу приходить в себя. По словам Ивана, на занятиях арт-терапией психолог научил его и других детей преодолевать страхи. А также справляться с такими эмоциями, как тревога и нервозность. К слову, психологи Фонда помогли одолеть психологический кризис и его маме. После переезда из Донецка женщина оказалась в полосе затяжного отчаяния: жилье со всем имуществом были уничтожены, и чтобы свести концы с концами, ей пришлось устроиться на три работы.

"Для детей проект – это величайший подарок от Рината Ахметова. Благодаря ему Ваня стал много говорить о хорошем, вспоминать что-то приятное", – поблагодарила Елена.

А Иван добавил: "Это очень важный проект для детей, потому что здесь мы можем найти себя, забыть все, что было. Здесь хорошая атмосфера и много замечательных людей".

Ваня – один из 156 детей, которые отдыхают и оздоравливаются на первой смене в рамках проекта "Мирное лето – детям Донбасса". Всего в этом году путевки в санаторно-курортный центр "Перлина Донеччини" от Фонда получат около 500 ребят, проживающих по обе стороны линии соприкосновения.

"Этот проект был создан для того, чтобы подарить детям кусочек мирного лета. Чтобы подзарядить внутренние батарейки. Чтобы найти друзей, у которых схожие жизненные обстоятельства, а все трудности легче переживать вместе. Чтобы получить помощь психолога. А в этом году его участники получают еще и уникальную возможность развить свои таланты. Для них организованы мотивационные встречи, на которых известные и успешные люди покажут детям, что мечты сбываются", – сказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

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