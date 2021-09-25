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Потеряли родных и дом – жители Донбасса делятся воспоминаниями о начале войны

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
25 сентября, 13:10
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Цель проекта "Один день" Музея "Голоса Мирных" – сохранить воспоминания очевидцев о дне, когда для них началась война
Музей "Голоса мирных" собирает воспоминания о войне
Музей "Голоса мирных" собирает воспоминания о войне / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый день войны на Донбассе украинцы не забудут никогда. Фонд Рината Ахметова призывает людей присоединиться к онлайн-проекту #Одиндень2014. В соцсети опубликуйте текст, фото или видео с воспоминанием о дне, когда вы поняли, что на Донбассе началась война.

"Сегодня" собирает истории тех, для кого один день в 2014-м изменил жизнь.

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История футболиста "Шахтера" – дорога домой разрушена

Где не играл бы футболист ФК "Шахтер"Андрей Пятов, для него любое футбольное поле – неродное. Ведь в Донецке оно было более теплым и уютным. Один день изменил его жизнь, как и тысяч жителей Донбасса.

"Жена у меня была за городом – в Щурово. У нее день рождения 3 мая было. Я помню, я тренировался и ездил к ним. И проезжал эти блок-посты", – сказал Пятов.

Дорога домой теперь разрушена. Тогда в Славянске был настоящий ад.

"Заправка, что взорвалась. Мы ехали и у меня дети были в машине. Таксист остановил. 200 метров – слышны были выстрелы. Я переживал за детей", – добавил он.

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В тот день они поехали другой дорогой и не пострадали. Тогда было все непонятно. А вот уже по возвращении из отпуска пройти через терминал Донецкого аэропорта не получилось.

"Вернулись в Запорожье. Попали на перемирие, последние звонки. Детей отправили к родителям в Полтаву. Сами сели в машину, поехали в Донецк. Собрали вещи, выехали", – вспоминает футболист.

А потом – жизнь надеждой, как и у тысяч мирных жителей Донбасса, на то, что все скоро кончится.

Переселенка с Широкино – вышла на улицу, а там война

С таким же чувством восьмой год живет и переселенка с Широкино Любовь Петченко. Даже если война закончится, ей некуда возвращаться.

"Мы не можем вернуться, нас откинули вообще от дома. Мы лишены доступа, проезда. Муж умер, стресс перенес, это все на нервной почве", – сказала она.

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Первый день войны женщина не забудет никогда. Тогда они были дома, а когда вышли на улицу, увидели военную технику, были гул и обстрелы.

"У нас погибло 15 человек за время обстрелов. У нас не проходит эта боль. Остается с нами. Потому что мы потеряли все", – добавила женщина.

Сейчас Любовь снимает комнату с соседкой. По состоянию здоровья она не может работать. Свою историю решила рассказать всей Украине и стала участницей проекта "Один день" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Цель проекта – сохранить воспоминания очевидцев о дне, когда для них началась война. Все это для того, чтобы переосмыслить важность мира ради мирного будущего страны. Для этого можете оставить свою историю в соцсетях с хэштегом ОДИНДЕНЬ2014.

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