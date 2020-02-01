"Мясной" период на линии фронта: Доктор Смерть рассказал о новых потерях оккупантов на Донбассе

Могилы боевиков "Л/ДНР"

На Донбассе местные боевики, наемники из РФ и кадровые российские военные несут потери. За последние трое суток трое российских оккупантов были уничтожены, еще четверо получили тяжелые ранения.

Об этом медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщает в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, на линии фронта начался "мясной" период. Так он намекнул, что из России на Донбасс прибыло свежее пушечное мясо, т.е. подкрепление боевикам.

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"Вроде и "курочка по зернышку" (по оркотрупику в день), но в целом за три дня приятность!" – иронизирует медик.

По данным "Доктора Смерть", в морге оккупированного боевиками т.наз. "ЛНР" Первомайска Луганской области лежат тела трех российских наемников. При этом, как минимум двое из них – с пулевыми ранениями.

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А в госпиталь оккупированной Кадиевки (бывшего Стаханова. – Ред .) поступили минимум четыре тяжелораненых боевика, пишет блогер.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал со ссылкой на штаб Объединенных сил, что за первый месяц 2020 года потери оккупантов на Донбассе составили более 80 человек , почти 30 из которых – уничтоженные.

Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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