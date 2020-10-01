На Донбассе боец ВСУ получил осколочное ранение

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 30 сентября, они 11 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи Авдеевки враг открывал огонь из стрелкового оружия, а с автоматического станкового гранатомета – неподалеку Новотроицкого.
Кроме того, возле Новоалександровки противник провоцировал наших военных из стрелкового оружия. На участке вблизи Золотого оккупанты три раза вели огонь из стрелкового оружия и подствольного гранатомета, а неподалеку Хутора Вольный дважды применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.
Также в районах населенных пунктов Зайцево, Мироновский, Новотошковское противник открывал огонь из гранатометов различных систем.
В результате вражеского выстрела из подствольного гранатомета один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.
Также известно, что с начала текущих суток украинские защитники зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Так, враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской из автоматического станкового гранатомета.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты обстреляли позиции ВСУ.
Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.
Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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