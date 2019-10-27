На Донбассе боевики атаковали беспилотник ОБСЕ: наблюдатели приняли меры

Такие действия оккупантов уже не впервые фиксируются на фронте

/ Фото: ОБСЕ

На Донбассе оккупанты снова обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ, на этот раз в районе разведения сил вблизи Петровского. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"Вчера в районе населенного пункта Петровское со стороны НЗФ РФ (незаконных вооруженных формирования России) из стрелкового оружия был обстрелян беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА был посажен. Дрон повреждений не получил", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отмечают, что боевики регулярно предпринимают попытки сбить БПЛА наблюдателей ОБСЕ или противодействуют работе таких аппаратов средствами радио-электронной борьбы.

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"Это свидетельствует о попытке противника не допустить обнаружения представителями международных организаций вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, и других нарушений. При этом незаконные вооруженные формирования нередко пытаются обвинить в своих действиях украинскую сторону", – подчеркнули военные.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказывали, что Россия на Донбассе отрабатывает один важный тактический маневр – скрытность своих войск в условиях слежки с беспилотников.

А тем временем, пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с "добровольцами". В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск и сказал "добровольцам", чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

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