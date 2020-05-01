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На Донбассе боевики готовят "сюрпризы" на майские праздники

1 мая, 05:27

Сергей Мартынец

Противник отвлекает внимание от более коварных планов

На Донбассе боевики усилили обстрелы на передовой в качестве прикрытия подготовки к провокациям на других направлениях, которые планируются на майские праздники. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск активизировало обстрелы позиций подразделений Объединенных сил на Авдеевском, Кураховском, Попаснянском и Новоайдарском направлениях.

При этом для нанесения потерь ВСУ и уничтожения наиболее важных целей оккупанты увеличили интенсивность применения запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов, а также гранатометов, стрелкового и снайперского оружия.

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Таким образом, по данным ГУР, противник пытается отвлечь внимание от тех направлений, на которых скрыто осуществляется подготовка к провокации обострения обстановки в период майских праздников.

Как сообщали новости "Сегодня", 27 апреля российские боевики устроили 9 обстрелов на Донбассе. По данным штаба Объединенных сил, в ответ на обстрелы ВСУ нанесли большой урон боевикам.

Также стало известно, что Россия перебросила на Донбасс технику, наемников и 30 грузовиков боеприпасов. Боевики, судя по всему, готовятся к боевым действиям и даже не думают о перемирии.

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Донбасс разведка боевики провокации

Источник: Сегодня

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