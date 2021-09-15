Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⚽ Интер - Реал: онлайн
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Донбасса

На Донбассе боевики из артиллерии обстреляли автомобиль СЦКК (фото)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
15 сентября, 11:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские военные пригрозили оккупантам жестким ответом, если такое повторится
Оккупанты ударили по наблюдателям. Коллаж "Сегодня"
Оккупанты ударили по наблюдателям. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе боевики обстреливают не только позиции ВСУ, но и атаковали из артиллерии наблюдательную миссию Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом сообщает штаб ООС.

Реклама

Военные напомнили, что согласно последним мирным договоренностям в июле 2020 года была развернута сеть наблюдательных групп вдоль всей линии разграничения, куда входят 13 постов наблюдения, оснащенные автомобилями белого цвета со специальной надписью.

Боевики не могли не заметить СЦКК. Фото: ООС

"14 сентября в 23:15 со стороны позиций РФ, которые находятся в районе Шахта 6/7, был осуществлен преступный обстрел автомобиля украинской стороны в СЦКК (ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК), расположенного в районе Шумов, с применением артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм. В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории", – говорится в сообщении.

Военные зафиксировали преступление РФ. Фото: ООС

Украинская сторона в СЦКК заявляет, что Россия своими действиями доказывает заинтересованность в дальнейшей эскалации на фронте и нежелание закончить войну.

Последствия атаки боевиков. Фото: ООС
Реклама

"В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны вооруженных формирований РФ режима прекращения огня, ВСУ оставляют за собой право дать адекватный ответ с привлечением разрешенных Минскими договоренностями сил и средств", – подчеркнули военные.

Попадание осколков. Фото: ООС

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены.
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненных и двое получили боевые травмы.
  • 12 сентября – один погибший и трое раненных.
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий.
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

Читайте также в статье "Сегодня", может ли эскалация на фронте привести к большой войне с Россией.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦

15 сентября 1991. В Киеве состоялось всеукраинское народное вече на Софийской площади в поддержку Акта провозглашения независимости Украины...

Погрузиться в тот день
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.64

Евро (€)

31.46

Российский рубль (₽)

0.37

Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
COVID-19 в Украине
4 640 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Как укрепить здоровье ребенка осенью
Спроси у доктора
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Новое "голое" платье. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Идея для отпуска в Украине
Куда отправиться в путешествие на авто
Топ-4 направления
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять