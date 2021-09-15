На Донбассе боевики из артиллерии обстреляли автомобиль СЦКК (фото)

Украинские военные пригрозили оккупантам жестким ответом, если такое повторится

Оккупанты ударили по наблюдателям. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе боевики обстреливают не только позиции ВСУ, но и атаковали из артиллерии наблюдательную миссию Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом сообщает штаб ООС.

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Военные напомнили, что согласно последним мирным договоренностям в июле 2020 года была развернута сеть наблюдательных групп вдоль всей линии разграничения, куда входят 13 постов наблюдения, оснащенные автомобилями белого цвета со специальной надписью.

Боевики не могли не заметить СЦКК. Фото: ООС

"14 сентября в 23:15 со стороны позиций РФ, которые находятся в районе Шахта 6/7, был осуществлен преступный обстрел автомобиля украинской стороны в СЦКК (ЗИЛ-131 белого цвета с опознавательными знаками СЦКК), расположенного в районе Шумов, с применением артиллерии калибра 122 мм и миномета 120 мм. В результате этого обстрела были зафиксированы осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля, а также разрывы на прилегающей территории", – говорится в сообщении.

Военные зафиксировали преступление РФ. Фото: ООС

Украинская сторона в СЦКК заявляет, что Россия своими действиями доказывает заинтересованность в дальнейшей эскалации на фронте и нежелание закончить войну.

Последствия атаки боевиков. Фото: ООС

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"В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдения со стороны вооруженных формирований РФ режима прекращения огня, ВСУ оставляют за собой право дать адекватный ответ с привлечением разрешенных Минскими договоренностями сил и средств", – подчеркнули военные.

Попадание осколков. Фото: ООС

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены.

11 сентября – двое погибших, восемь раненных и двое получили боевые травмы.

12 сентября – один погибший и трое раненных.

13 сентября – погиб один украинский военнослужащий.

14 сентября – один боец ВСУ был ранен.

Наш военный корреспондент Егор Логинов объяснил, с чем связано обострение ситуации на Донбассе. По его словам, эксперты называют несколько причин такой эскалации.

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