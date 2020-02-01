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На Донбассе боевики на БМП попали в ДТП и оставили без света целое село

1 февраля, 12:43

БМП - из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ

/ Фото: AFP

На оккупированной территории Луганской области, в так называемой "ЛНР", боевики на БМП врезались в опору электропередач, чем обесточили село Хорошее. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 31 января.

"В результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по ул. Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская область) были повреждены линии электропитания и полностью обесточен населенный пункт", – говорится в сообщении.

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В штабе уточнили, что боевики готовят сообщения с обвинениями в обстрелах в адрес украинских военных, чтобы скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к ДТП.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал со ссылкой на штаб Объединенных сил, что за первый месяц 2020 года потери оккупантов на Донбассе составили более 80 человек , почти 30 из которых – уничтоженные.

Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ .

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ДТП Донбасс боевики

Источник: Сегодня

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