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На Донбассе боевики нанесли новый урон украинской армии

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 августа, 12:29
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Оккупационные войска в очередной раз цинично нарушили режим прекращения огня и атаковали позиции ВСУ
Украинский военный пострадал от вражеских обстрелов
Украинский военный пострадал от вражеских обстрелов / Фото: Минобороны Украины

Ко вчерашним потерям на фронте добавились еще и сегодняшние. С начала текущих суток боевики продолжили обстрелы, в результате которых ранение получил один защитник Украины.

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Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка ВСУ "Север".

Военные отмечают, что оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников.

"В результате обстрела ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Раненого защитника доставили в лечебное учреждение, состояние его здоровья – удовлетворительное. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте Россией был оккупирован Крым.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждает агрессивные действия РФ и не признает оккупацию Крыма. На оккупантов наложили множество санкций.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских и украинских военных, среди жертв и дети.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия завезла на Донбасс новые партии вооружения и технику. Российское командование наращивает боевые возможности соединений и частей оккупационных войск.

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Кроме того, недавно была замечена колонна военной техники оккупантов.

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