На Донбассе боевики нарушили "тишину" возле четырех населенных пунктов

Боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

/ Фото: AFP

В районе боевых действий на Донбассе в течение суток, 21 августа, по состоянию на 18:00 боевики четыре раза обстреливали украинские позиции. В результате боевых действий потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

По данным штаба, враг обстреливал позиции наших военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Новомихайловки, Водяного и Старогнатовки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" ведение огня по позициям Объединенных сил не зафиксировано.

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Напомним, 21 августа в Минске прошел новый раунд переговоров по мирному регулированию на Донбассе.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер, на встрече 21 августа обсуждали взаимное освобождение военнопленных.

Кроме того, в ТКГ отметили благоприятное воздействие на ситуацию безопасности в Донбассе режима тишины, который был объявлен 21 июля 2019.

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