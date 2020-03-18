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На Донбассе боевики обстреляли участок разведения

18 марта, 01:45

Елена Вус

Обстрел был произведен из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия

На Донбассе, где жители готовятся к карантину, российские оккупанты в ночь на среду, 18 марта, дважды обстреляли участок разведения №3 Богдановка-Петровское.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что обстрел был произведен из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

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"Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществили вооруженные провокации в районе участка разведения. Такие преступные действия российских оккупационных войск в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 17 марта оккупанты устроили 10 обстрелов, в результате которых двое украинских военных получили ранения.

Кроме того, 16 марта, боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский воин был ранен.

Видео: facebook.com/istokoz

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы Петровское разведение сил ООС Богдановка

Источник: Сегодня

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