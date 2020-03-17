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ВСУ снова понесли потери на Донбассе: где было "жарко"

17 марта, 07:12

Тина Наринецкая

Оккупанты снова ударили из запрещенного «Минском» оружия

За прошлые сутки, 16 марта, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"16 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов:

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  • дважды недалеко Песков стреляли из минометов калибра 82 мм – 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Лебединским ударили из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Красногоровки велся огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Славное враг применил стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил два обстрела:

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ВСУ снова понесли потери на Донбассе: где было "жарко"
  • рядом с Новотошковским велся огонь из противотанкового ракетного комплекса;
  • недалеко от населенного пункта Хутор Вольный стреляли из 82-мм минометов – 3 мины.

"Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 15 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А 14 марта на Донбассе было зафиксировано 9 вражеских обстрелов.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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