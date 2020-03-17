ВСУ снова понесли потери на Донбассе: где было "жарко"

За прошлые сутки, 16 марта, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"16 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано пять обстрелов:
- дважды недалеко Песков стреляли из минометов калибра 82 мм – 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Лебединским ударили из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Красногоровки велся огонь из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Славное враг применил стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг устроил два обстрела:
- рядом с Новотошковским велся огонь из противотанкового ракетного комплекса;
- недалеко от населенного пункта Хутор Вольный стреляли из 82-мм минометов – 3 мины.
"Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
Напомним, 15 марта боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
А 14 марта на Донбассе было зафиксировано 9 вражеских обстрелов.
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